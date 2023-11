Longnan, China (ots/PRNewswire) -Am 7. November wurde die 32nd World Hakka Conference (nachstehend "WHC" genannt) in LONGNAN City eröffnet, die als "Südtor der Provinz Jiangxi" gilt. Unter dem Motto "Hakka aus fünf Kontinenten und vier Meeren teilen den gleichen Dialekt und das gleiche Heimweh" trafen sich etwa 2.500 Gäste aus mehr als 200 Hakka-Gemeinschaften (einschließlich Hakka-Gruppen aus Übersee), Vertreter der Hakka-Bevölkerung und bekannte Unternehmer in Longnan, um an dem kulturellen Fest teilzunehmen.Die World Hakka Conference ist eines der einflussreichsten chinesischen Events der Welt. Seit der ersten World Hakka Conference im Jahr 1971 gibt es diese traditionelle Veranstaltung seit nunmehr 52 Jahren.Auf dieser WHC hat Jiangxi Longnan eine Reihe von kulturellen Aktivitäten und Projekten mit starken Hakka-Charakteristika auf hohem Niveau durchgeführt. Dies ermöglichte es den Hakka, ihre Wurzeln zu suchen, ihre Ahnen zu verehren, zu reisen, sich auszutauschen, zusammenzuarbeiten und so den Hakka-Geist und die Hakka-Kultur weiter zu fördern.In den letzten Jahren hat sich Longnan auf das Ziel der "doppelten Hundert und doppelten Tausend" konzentriert. Die Stadt strebt das Ziel an, zu den Top 100 der nationalen Wirtschaftsentwicklungszonen zu gehören, unter die Top 100 im Bereich nationale Investitionswettbewerbsfähigkeit zu gelangen, eine Pro-Kopf-Industriesteuer von über 1.000 US-Dollar zu haben und die ersten industriellen Einnahmen des Parks von über 100 Milliarden Yuan zu erzielen. Sie hat viele Projekte durchgeführt, der Investitionsförderung große Aufmerksamkeit gewidmet und die industrielle Entwicklung vorangetrieben. Auf diese Weise wurde die Wachstumsrate der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren von Longnan in der "ersten Phalanx" von Ganzhou erhalten, so das Informationsbüro der kommunalen Volksregierung von Ganzhou.Bei der Eröffnungszeremonie werden wissenschaftliche und technologische Mittel eingesetzt, um verschiedene Kunstformen zu präsentieren. Gesang, Tanz, Volksbräuche, multimediale Bildinteraktion, Hakka-Musik, immaterielles Kulturerbe der Hakka und andere Ausdrucksmethoden wurden integriert, um ein glorreiches Epos des Hakka-Volkes zu erzählen und dem Publikum ein beeindruckendes audiovisuelles Kulturfest zu bieten.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443140Bildunterschrift: Die Eröffnungszeremonie der 32nd World Hakka ConferenceLink: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443147Bildunterschrift: Die World Hakka Folk Culture City Longnan ist für Besucher geöffnet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2272351/1_Opening_Ceremony.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2272350/2__Longnan.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hakka-aus-aller-welt-treffen-sich-in-longnan-um-den-charme-der-hauptstadt-der-ummauerten-dorfer-und-der-stadt-der-berge-und-gewasser-zu-erleben-301983859.htmlPressekontakt:Herr Wong,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Information Office of Ganzhou Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172512/5645587