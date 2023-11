In den vergangene Tagen ist die Aktie von Apple stramm nach oben gelaufen. Zwar notieren die Papiere heute ebenfalls im Plus. Das fällt aber verhaltener aus. Denn im jahrelang andauernden Steuerstreit mit der Europäischen Union könnte es eine negative Wende für den Technologiekonzern geben.Ein Berater des höchsten Gerichts der Europäischen Union hat eine nicht bindende Entscheidung getroffen, dass das Urteil in einem sieben Jahre alten Steuerstreit aufgehoben werden sollte. Für Apple ergibt sich ...

