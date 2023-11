Fed-Chef Jerome Powell als Teilnehmer einer Dikussion mit dem Titel "monetary policy challenges in a global economy" - wird er, anders als gestern, konkrete Aussagen zur Geldpolitik und zur Wirtschaft machen? Bekanntlich hatten die Märkte aus seiner Pressekonferenz am 01.November hören wollen, dass die Fed mit Zinsanhebungen fertig sei (was Powell defintiv nicht gesagt hatte) ...

