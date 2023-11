München (ots) -Deutschlands Basketball-Frauen-Nationalmannschaft haben den nächsten Level erreicht: ohne große Anstrengung besiegt die erstmals durch die Sabally-Schwestern verstärkte DBB-Auswahl Tschechien mit 85:41. Die beiden Schwestern Satou (21 Punkte) und Nyara Sabally (17 Punkte), die zum 1. Mal gemeinsam für die Nationalmannschaft aufliefen, brauchen keine Anlaufzeit und beweisen direkt, dass sie eine große Verstärkung sind. Schon die ersten 11 Punkte der DBB-Frauen gehen auf das Konto der Sabally-Schwestern. "Für mich war es wichtig, wie Satou und Nyara ins Spiel finden, und das haben sie von der 1. Minute an gezeigt. Sie waren da, wollen mit dem Team spielen. Nyara hat gezeigt, wie vielseitig sie ist. Unterm Korb gibt sie uns viel Physis. Sie pusht den Ball und holt die Rebounds. Das gilt auch für Satou. Beide sind individuell klasse und können ihre Gegnerinnen jederzeit schlagen", bilanziert MagentaSport-Expertin Ireti Amojo. "Wir haben hart gespielt. Die Energie und der Enthusiasmus waren da. Es ist ein neues Team. Wir müssen uns noch finden und die Chemie entwickeln", so die Bundestrainerin Lisa Thomasidis. Trotz des hohen Sieges findet Debütantin Nyara Sabally noch nicht alles super: "Wir haben noch viel, wo wir besser werden müssen. Das war noch etwas rough. Aber das war das 1. Spiel. Da sieht man auch, wie viel Potential in diesem Team steckt." Mit ihrer Schwester auf dem Platz zu stehen, war für sie ein Ereignis. "Das ist unbeschreiblich. Auch ein cooler Moment für meine Familie. Es ist auch ein cooler Moment, mit meiner Schwester Deutschland zu repräsentieren. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt", so Nyara. Einziger Wehrmutstropfen: Emily Bissoir verletzt sich am Knie.Die beiden Sabally-Schwestern haben gezeigt, dass sie der Nationalmannschaft guttun. Gemeinsam haben sie 38 Punkte erzielt. Hier die Punkte der beiden Schwestern im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=clFaSitEU1oybUVMb1poSlZoVk5URXZZK1krWHEyM2lPYlF2RWZxcmJldz0=Nachfolgend die Stimmen und Clips von den deutschen Basketball-Frauen, die sich für die EuroBasket 2025 vorbereiten - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag mit Deutschland gegen Italien - ab 17 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.Tschechien - Deutschland 41:85Die DBB-Frauen liefern gegen Tschechien mehr als ordentlich ab, werden aber auch nicht wirklich gefordert. Im Fokus standen natürlich die beiden Schwestern Satou und Nyara Sabally, die erstmals gemeinsam für das DBB-Team aufgelaufen sind. Satou (21 Punkte) und Nyara (17 Punkte) machten ihre Sache sehr ordentlich.Nyara Sabally, Deutschland, machte ihr 1. Länderspiel: "Es hat Spaß gemacht und war sehr schön. Die Truppe ist super. Es macht sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuspielen. Es ist auch was ganz Besonderes, da ich das 1. Mal seit langem mit Satou zusammengespielt habe. Es ist cool, mit allen wieder auf dem Feld zu stehen... Wir waren gut, als wir denn Ball gepushed und besser bewegt haben. Wir haben noch viel, wo wir besser werden müssen. Das war noch etwas rough. Aber das war das 1. Spiel. Da sieht man auch, wie viel Potential in diesem Team steckt."Wie fühlt sich das an, mit der Schwester auf dem Platz zu stehen? "Mega cool! Das ist unbeschreiblich. Auch ein cooler Moment für meine Familie. Es ist auch ein cooler Moment, mit meiner Schwester Deutschland zu repräsentieren. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt."Der Link zum Clip Nyara Sabbaly: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MjlsbmJkMDM2eEJOWHZzcGU1YWxVY1A1amJUbzAvYWl3d2VqaVpGbmUrQT0=Lisa Thomaidis, Bundestrainerin: "Wir haben hart gespielt. Die Energie und der Enthusiasmus waren da. Es ist ein neues Team. Wir müssen uns noch finden und die Chemie entwickeln. Dazu tragen auch die Saballys mit ihrer Athletik bei. Die gewonnene Größe verändert auch die Mannschaft. Ich bin gespannt, wie wir das weiterentwickeln und verbessern können."Der Link zum Clip Lisa Thomaidis: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZzFWcDFmaE9tcnBFWnRsSG5kSk54V2pRcVpKQkNjU3U4bkVZc1pSczU5RT0=Einziger Wehrmutstropfen aus deutscher Sicht: Emily Bissoir verletzt sich am Knie.Die Szene im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RUxYOWdJV2d1ZE83MHNPRTJ0R0w0QVJ5OFBQd1h4TUV5Z3Y4UVYvVldyOD0=MagentaSport-Expertin Ireti Amojo mit ihrem Fazit nach dem Spiel: "Für mich war es wichtig, wie Satou und Nyara ins Spiel finden, und das haben sie von der 1. Minute an gezeigt. Sie waren da, wollen mit dem Team spielen. Nyara hat gezeigt, wie vielseitig sie ist. Unterm Korb gibt sie uns viel Physis. Sie pusht den Ball und holt die Rebounds. Das gilt auch für Satou. Beide sind eine individuelle klasse und können ihre Gegnerinnen jederzeit schlagen. Insgesamt war es ein guter 1. Schritt als Team. Ich bin gespannt, wie es dann am Sonntag gegen Italien läuft, wenn wir etwas mehr gefordert werden."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N2tPVEhXbXk3RjBTZFBoMXo4WUdaZDhab0RnSk52N1FhbXVCNjBnUzBGcz0=MagentaSport-Expertin Ireti Amojo sprach im Podcast "Abteilung Weltmeister" über die Bedeutung von u.a. Sabally für junge Spielerinnen: "Ich finde es einfach super, dass wir inzwischen so viele tolle Spielerinnen in der Nationalmannschaft haben, die Mehrzahl von denen spielt ja überhaupt nicht in Deutschland Basketball. Das heißt, ich als junges Mädchen, wenn ich da so ein Vorbild in der Nationalmannschaft habe und ich möchte die spielen sehen und ich möchte die erleben, dann ist natürlich der erste Schritt, auf Social Media den Profilen zu folgen und zu sehen, was die so teilen und was die machen. Und ich glaube, da sind sich die Spielerinnen in der heutigen Nationalmannschaft auch total bewusst darüber, was für einen Stellenwert das hat und was für eine Verantwortung damit einhergeht."... über die anstehenden DBB-Frauen Spiele: "Was total interessant wäre, ist, ob wir Satou quasi als Asset dazubekommen mit ihren Abilitys zu scoren, ohne dass dabei andere weniger scoren. Ich sag mal, ohne dass wir dabei einen Qualitätsverlust haben an anderen Stellen. Dann würde ich sagen, sind wir ein Team, das so im Schnitt einfach zehn bis 15 Punkte mehr machen kann, weil wir einfach noch schneller spielen, noch mehr Möglichkeiten finden, auf dem Feld zu scoren."... darüber wie Satou Sabally eingefügt werden kann: "Sie ist auf jeden Fall auch eine Play-Makerin. Klassisch kann aber auch ihre Mitspielerin in Szene setzen. Ich finde da hat sie unheimlich gute Qualitäten. Aber es gab bisher auch andere Playmakerinnen in diesem Team. Und das ist ja gerade das. Die haben sich in superguten Rhythmus gespielt. Es ist insgesamt, würde ich sagen, ein Team, das überhaupt keine großen Egos hat. Und das ist Satou auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass sich das auf dem Papier gut fügen wird. Aber dann kommt halt die Realität und dann kommen auch Egos und dann, dann kommt auch eine Routine und das sind alles so ungewisse Faktoren, die wir jetzt schlecht vorhersagen können. Auf dem Papier ist Satou eigentlich eine Spielerin, die auch ans Team denkt, die den Ball teilt und die nicht für sich beansprucht, dass sie in jeder Offense irgendwie den den Großteil der Zeit den Ball in der Hand hat. Basketball live bei MagentaSport:Freitag, 10.11.2023Ab 19.30 Uhr: ALBA Berlin - Panathinaikos AthenAb 20.15 Uhr: FC Barcelona - Roter Stern BelgradAb 20.45 Uhr: AS Monaco - LDLC VilleurbanneSonntag, 12.11.2023EM-Qualifikation Frauen - live und kostenlosAb 17.00 Uhr: Deutschland - Italien