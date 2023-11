Chartstürmende Songs, von angesagtem Pop bis hin zu klassischem Jazz, Heavy Metal und Disco, sind jetzt für die Erstellung von trendigen Videos und Designs in Canva verfügbar.

Ab heute erleichtert Canva seinen Pro- und Education-Kunden den Zugang zu einer neuen Bibliothek von Musikclips mit einigen der größten Künstler der Welt. Auf diese Weise ermöglicht das Unternehmen seiner Millionen-Community, durch die Einbindung ihrer Lieblingssongs in ihre Designarbeit ansprechendere Inhalte zu erstellen.

Dank Partnerschaften mit der Warner Music Group (einschließlich Warner Chappell Music und Warner Recorded Music), Merlin und mehr als einem Dutzend weiterer Labels und Verlage bietet Canva erstmals Zugang zu 60-Sekunden-Clips kommerziell veröffentlichter Songs für den persönlichen Gebrauch in Videos, Social-Media-Posts, Präsentationen, Unterrichtsmaterialien und mehr.

Canva ist die erste Plattform für visuelle Kommunikation, die kommerziell veröffentlichte Musik direkt bei der Erstellung hinzufügt, so dass die Inhalte über mehrere Plattformen hinweg geteilt werden können. Jetzt können Canva-Kunden mehr als eine halbe Million Songs aus einem breiten Spektrum von Genres und Künstlern wie Michael Buble, Vance Joy, Kenya Grace und Curtis Mayfield und Tausende mehr durchgehen und einbetten und so ihre Designs zum Leben erwecken.

Die Erstellung von Inhalten für soziale Medien auf Canva hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen, da videobasierte soziale Plattformen das Wachstum der schnell wachsenden visuellen Wirtschaft vorantreiben. Heute macht die Nutzung von Online-Videos mehr als 65 des weltweiten Internetverkehrs aus, und im letzten Jahr hat sich die Zahl der Canva-Designs, die TikTok-Vorlagen verwenden, verzehnfacht. Da immer mehr Menschen Videos in Canva erstellen, haben auch die Audiosuchen nach bestimmten Künstlern und Songs zugenommen. 65 des weltweiten Internetverkehrs. Im letzten Jahr ist die Zahl der Canva-Designs mit TikTok-Vorlagen um das Zehnfache gestiegen. Da immer mehr Menschen Videos in Canva erstellen, haben auch die Audiosuchen nach bestimmten Künstlern und Songs zugenommen.

Populäre Musik auf Canva eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten für Canva-Nutzer, sondern bringt auch Plattenfirmen und Künstler direkt vor die Augen von Millionen von Kreativen und ermöglicht ihnen, Tantiemen zu verdienen, wenn Clips ihrer Songs in veröffentlichten Canva-Designs verwendet werden.

"Wie die visuelle Kommunikation ist auch die Musik eine universelle Sprache, die als mächtiges Werkzeug zur Selbstdarstellung genutzt wird", so Silvia Oviedo, Head of Content, Discovery and Print bei Canva. "Das Hinzufügen von populärer Musik zu Canva ist eine natürliche Weiterentwicklung unserer Vision, das gesamte Ökosystem der visuellen Kommunikation auf einer einfachen Plattform zu vereinen. Wir sind sehr erfreut, den Nutzern einen einzigartigen Ausgangspunkt zu bieten und es ihnen leicht zu machen, großartige Musik in ihre Arbeit zu integrieren."

Wie man populäre Musik in Canva verwenden kann

Die Musikbibliothek von Canva Pro bietet alles, was das Herz begehrt von Chartstürmern über Jazz-Klassiker und Heavy Metal bis hin zu tanzbaren Disco-Songs und ist direkt über die Registerkarte "Audio" im Canva-Editor zugänglich. Benutzer können jetzt Designs mit Musik erstellen und das zum Leben erwecken, was sie vor ihrem inneren Auge sehen. Hier einige der Möglichkeiten:

DIY-Designer können ihren Musikgeschmack und ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, indem sie Songs zu Reisevlogs, Hochzeitsvideos oder Urlaubsgrüßen hinzufügen.

Ersteller von Inhalten können Kurzvideos für nichtkommerzielle Zwecke in sozialen Medien wie ein Profi bearbeiten und mit einem einzigen Klick auf verschiedenen Plattformen veröffentlichen.

Lehrer können ihre Schüler motivieren, indem sie Musik zu Unterrichtsplänen, Hausaufgaben und mehr hinzufügen.

Die neue, erweiterte Musikbibliothek ist für Canva Pro und Education verfügbar, kleine Unternehmen, die Canva for Teams nutzen, und gemeinnützige Nutzer in Australien, den USA, Großbritannien, Kanada, Österreich, Belgien, Kroatien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden und der Schweiz werden folgen. Kostenlose Canva-Benutzer können die neue Musikbibliothek durchstöbern, müssen aber ein Upgrade ihres Abonnements erwerben, um sie in ihren Designs verwenden zu können. Die beliebte Musikbibliothek kann nicht in Inhalten verwendet werden, die für kommerzielle Zwecke erstellt wurden, das betrifft sämtliche Canva-Kontotypen.

Canva arbeitet mit der Warner Music Group, Merlin und anderen Unternehmen zusammen

Anfang des Jahres haben die Warner Music Group und Merlin ihre ersten Partnerschaften mit Canva bekannt gegeben. Inzwischen werden diese Partnerschaften mit Hunderttausenden von Songs, die in der beliebten Musikbibliothek von Canva verfügbar sind, zum Leben erweckt.

Rachel Scarpati, Senior Director, Business Development and Digital Strategy, WMG, und Andrew Ludwick, Vice President of Business Development, Digital bei Warner Chappell Music, sagte über die Partnerschaft: "Die Warner Music Group ist begeistert, dass unsere Partnerschaft mit Canva jetzt zum Leben erwacht! Wir sind bestrebt, ständig neue Einnahmequellen für unsere Künstler und Songwriter zu erschließen und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, einzigartige Beziehungen zu ihren Fans aufzubauen. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie Canva-Nutzer ihre Designs mit ihrer Lieblingsmusik verschönern."

"Merlin-Mitglieder sind begeistert, dass die Musik ihrer Künstler den Canva-Nutzern zur Verfügung gestellt wird eine Plattform, die im Bereich der visuellen Kommunikation und der Kreativwerkzeuge führend ist", erklärte Charlie Lexton, Chief Operating Officer bei Merlin. "Seit der ersten Ankündigung unserer Partnerschaft haben wir diesen Start sehnlichst erwartet. Wir sind sehr erfreut darüber, dass Canva-Nutzer sich mit der Musik der Merlin-Mitglieder verbinden können, die die dynamischste unabhängige Musik aus der ganzen Welt bietet."

Die leistungsstärkste All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation

Vor Canva waren die Design-Tools fragmentiert und teuer. Im zehnten Jahr seines Bestehens hat Canva die visuelle Kommunikation so optimiert, dass es für jeden einfach ist, Inhalte für soziale Medien an einem Ort zu planen, zu erstellen, zu planen, zu veröffentlichen und zu analysieren. Trendige Vorlagen und der Drag-and-Drop-Editor machen es einfach, Designs in professioneller Qualität zu erstellen und sie mit Animationen, Grafiken, Audiospuren, Filtern und Spezialeffekten auf die nächste Stufe zu bringen.

Die Einführung von Popmusik erfolgt inmitten eines Jahres mit Rekordwachstum und Expansion für Canva. Das Unternehmen hat im letzten Jahr Dutzende neuer Produkte und Funktionen hinzugefügt und damit sein Versprechen eingelöst, alle Designfunktionen in einer einfachen, leicht zu bedienenden Plattform zu vereinen. Mehr als 65 Millionen neue Nutzer haben Canva im letzten Jahr verwendet ein Meilenstein, für den das Unternehmen ursprünglich acht Jahre brauchte. Canva zählt inzwischen 16 Millionen zahlende Abonnenten und 50 Millionen Nutzer von Canva for Education.

Ab heute können sich Canva-Nutzer von der Musik ihrer Lieblingskünstler inspirieren lassen, und zwar unter canva.com/pro/music.

Über Canva

Canva wurde 2013 gegründet und ist eine kostenlose Online-Plattform für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit, die es sich zum Ziel gesetzt hat, allen Menschen auf der Welt die Möglichkeit zu geben, kreativ zu sein. Mit einer einfachen Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche und einer großen Auswahl an Vorlagen für Präsentationen, Dokumente, Websites, Social-Media-Grafiken, Plakate, Kleidung und Videos sowie einer riesigen Bibliothek mit Schriftarten, Stockfotografien, Illustrationen, Videomaterial und Audioclips kann jeder aus einer Idee etwas Schönes kreieren.

