Die Nitto Denko Corporation (TOKYO: 6988) (Hauptsitz: Osaka, Japan, Präsident: Hideo Takasaki) (nachstehend "Nitto") hat zusammen mit der ATP, der FITP (Italienischer Tennis- und Padelverband) und der Stadt Turin ein gemeinsames Projekt für ökologische Nachhaltigkeit als Teil seiner Unterstützung der Nitto ATP Finals als Sponsor gestartet. Das Finale der ATP Tour-Saison wird vom 12. bis 19. November 2023 stattfinden.

Nitto stellt ESG-Ziele (Environment, Society and Governance) in den Mittelpunkt seiner Geschäftspolitik: Das Unternehmen setzt sich für die Lösung sozialer Probleme ein und schafft zugleich wirtschaftliche Werte. Im Einklang mit dieser Geschäftspolitik unterstützt Nitto Initiativen zur ökologischen Nachhaltigkeit durch sein Sponsoring der Nitto ATP Finals, bei denen Nitto als Titelpartner auftritt. Mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit des Turniers zu stärken, wird Nitto dazu beitragen, die entstehenden CO2-Emissionen durch ein gemeinsames Projekt zugunsten der Stadt Turin auszugleichen, die seit 2021 Austragungsort der Nitto ATP Finals ist.

Sachspenden für einen nachhaltigen Turnierbetrieb

ATP hat sich dazu verpflichtet, bis 2040 keine CO2-Emissionen mehr zu verursachen, im Einklang mit seinen Verpflichtungen im Rahmen von UN Sports for Climate Action. Um die ATP beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen, spendet Nitto den Nitto ATP Finals 6.000 Papierservietten, die aus dem proprietären, plastikfreien und kompostierbaren Material (CAC-Vliesstoff*1) hergestellt werden und während des Turniers im Food Court und anderen Bereichen verwendet werden. Abhängig von der Nutzung und den Ergebnissen des diesjährigen Events wird Nitto eine Erhöhung des Spendenvolumens im nächsten Jahr und darüber hinaus in Betracht ziehen.

Unterstützung für die Aufwertung der Grünanlagen der Gastgeberstadt Turin, Italien

Neben einem Beitrag von 100.000 Euro von Nitto wird das Unternehmen den Gesamterlös verschiedener Initiativen spenden, die am Turnierort stattfinden werden. Zu den Initiativen gehört der Verkauf eines Notizbuchs der Schreibwarenmarke STALOGY im exklusiven Design der Nitto ATP Finals 2023, das am Unternehmensstand von Nitto im Fan Village der Nitto ATP Finals erhältlich ist, und eine gemeinnützige Versteigerung von Tickets mit exklusiven Präsenten, die Nitto speziell für diesen Anlass vorbereitet hat. Diese Spenden unterstützen das Vorhaben der Turiner Stadtverwaltung, die Umwelt für künftige Generationen zu verbessern, indem die Baumregeneration gefördert und verschiedene Maßnahmen durchgeführt werden, wie z. B. die Dachbegrünung ausgewählter Bushaltestellen in der Stadt, die die Isolierung verbessern, den Abfluss von Regenwasser verringern, CO2 binden, Schadstoffe filtern und die biologische Vielfalt erhöhen sollen.

Geplante Baumpflanzung

Ort der Baumpflanzung: offene Fläche im Park Cavalieri di Vittorio Veneto, Piazza d' Armi

Vorläufige Zahl der zu pflanzenden Bäume: 40

Über die Nitto ATP Finals

Die Nitto ATP Finals bilden den Höhepunkt der ATP Tour-Saison im Profitennis der Herren: Die besten acht Einzelspieler und Doppelpaare aus der ganzen Welt treten um den letzten Titel der Saison an. Während der gesamten ATP Tour-Saison kämpfen die Spieler um die acht verfügbaren Plätze im größten Hallentennisturnier der Welt und die begehrten Punkte für das Pepperstone ATP Ranking. Gespielt wird in einem Round-Robin-Format, wobei jeder Spieler drei Spiele bestreitet, und ab dem Halbfinale im K.o.-System.

Das Turnier hat eine lange Tradition und wird in einigen der bedeutendsten Metropolen der Welt ausgetragen. Das erste Turnier fand 1970 in Tokio statt. Seit 2000 fanden die Nitto ATP Finals in Lissabon, Sydney, Shanghai und London statt. Ab 2021 wird die Stadt Turin Gastgeberin dieses prestigeträchtigen Turniers sein.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Turniers unter https://www.nittoatpfinals.com/en/ oder auf der speziellen Website von Nitto unter https://www.nitto.com/jp/en/NittoATPFinals/.

*1 CAC-Vliesstoffe: Biologisch abbaubare Vliesstoffe, ein von Nitto hergestelltes nachhaltiges Material

