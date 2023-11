Peking (ots/PRNewswire) -Für die von der CCTV Video News Agency (CCTV+) gesponserte weltweite Kurzvideopräsentation "Vision for a Shared Future" (Vision für eine gemeinsame Zukunft) waren Medienorganisationen und Medienschaffende auf der ganzen Welt eingeladen, bewegende Geschichten in Zusammenhang mit dem Projekt Neue Seidenstraße (offizielle chinesische Bezeichnung: "Ein Gürtel, eine Straße") zu erzählen, die einen "Entwicklungsgürtel" zum Nutzen der Welt und eine "Straße zum Glück" für die Menschen aller Länder schaffen soll.Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/9225451-vision-for-a-shared-future-global-short-video-showcase/Insgesamt wurden 273 Arbeiten von 96 Organisationen oder Einzelpersonen in 50 Ländern und Regionen aus aller Welt in 16 verschiedenen Sprachen zusammengetragen. Die ausgewählten Arbeiten wurden in vier Kategorien eingeteilt, darunter 21 außergewöhnliche Seidenstraßen-Geschichten, 16 außergewöhnliche Kommunikationsarbeiten zur Seidenstraße, 12 außergewöhnliche Miterbauer der Seidenstraße und 12 außergewöhnliche Jugendgeschichten zur Seidenstraße.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weltweite-kurzvideoprasentation-vision-fur-eine-gemeinsame-zukunft-vision-for-a-shared-future-301983389.htmlPressekontakt:Li Yini,liyini@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/5645625