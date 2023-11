Der Dortmunder Halbleiterhersteller steigerte den Umsatz um 27 % auf knapp 152 Mio. €, der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 40 % auf rd. 42 Mio. € zu. Umsatz und Ergebnis lagen über den am Dienstag thematisierten Flüsterschätzungen. Die in Nebenwertekreisen erwartete Prognoseanhebung blieb allerdings aus, was der Markt aber gelassen aufnahm. Wir bleiben dabei: Höhere Kurse lassen sich bei der aktuellen Bewertung locker rechtfertigen.



