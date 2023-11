DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS ENERGY - Das 15 Milliarden Euro schwere Garantiepaket für den Energietechnikkonzern Siemens Energy ist auf der Zielgeraden, und die Siemens AG wird sich daran beteiligen. Das erfuhr die FAZ am Donnerstagabend aus Verhandlungskreisen. Offiziell wollten das weder Siemens noch Siemens Energy kommentieren. Ein Siemens-Sprecher bestätigte konstruktive Gespräche über eine bestmögliche Gesamtlösung im Interesse aller Beteiligten. Am Mittwoch hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich seines Besuchs zur Eröffnung eines Wasserstoffwerks von Siemens Energy in Berlin zuversichtlich für eine baldige Lösung gezeigt. Dabei hatte er an alle Gesprächspartner appelliert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die Siemens AG, die mit 25,1 Prozent Großaktionär von Siemens Energy ist, hat sich bislang gegen Garantien für den Auftragsbestand von 110 Milliarden Euro gewehrt. (FAZ)

WIRECARD - Der frühere Vorstandschef des untergegangenen Wirecard-Konzerns, Markus Braun, könnte womöglich noch über ein bisher unbekanntes Millionenvermögen verfügen. Das geht aus einem Beschluss des Gerichts im Strafprozess gegen Braun und zwei weitere Angeklagte hervor. Demnach sollen zumindest im Mai 2020 in einer namentlich nicht bekannten, mutmaßlich in der Schweiz angesiedelten Stiftung Brauns insgesamt 47 Millionen Euro an Aktien- und Barvermögen gelegen haben. So steht es in dem Beschluss, mit dem die Richter im Spätsommer Brauns Entlassung aus der Untersuchungshaft abgelehnt hatten und den die SZ inzwischen einsehen konnte. (SZ)

November 10, 2023 00:36 ET (05:36 GMT)

