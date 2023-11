The following instruments on XETRA do have their first trading 10.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.11.2023Aktien1 BMG427061046 Hamilton Insurance Group Ltd.2 NO0013052209 Norconsult ASA3 CA9837872014 X1 Entertainment Group Inc.4 CA98420Q3061 XORTX Therapeutics Inc.Anleihen/ETF1 US05946KAN19 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)2 USP3699PGN17 Costa Rica, Republik3 DE000DB9VLY7 Deutsche Bank AG4 XS2696793012 Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S.5 US75513ECX76 RTX Corp.6 XS2714464117 Aegon Bank N.V.7 XS2712525109 Paprec Holding S.A.8 XS2712523310 Paprec Holding S.A.9 XS2708134023 VAR Energi ASA10 US459058KY80 International Bank for Reconstruction and Development11 XS2717309855 Nestlé Finance International Ltd.12 US03990BAA98 Ares Management Corp.13 US110709AJ18 British Columbia, Provinz14 US161175CP73 Charter Communications Operating LLC15 US30040WAW82 Eversource Energy16 XS2673651217 Fukoku Mutual Life Insurance Co.17 US195325EL56 Kolumbien, Republik18 US195325EM30 Kolumbien, Republik19 XS2678312203 London Power Networks PLC20 XS2716710756 N.V. Nederlandse Gasunie21 US638602BS06 Nationwide Building Society22 XS2717310945 Nestlé Finance International Ltd.23 AT0000A38HF9 Oberösterreichische Landesbank AG24 FI4000562095 Oma Säästöpankki Oyj25 USU75000CH79 Roche Holdings Inc.26 USU75000CG96 Roche Holdings Inc.27 USU75000CE49 Roche Holdings Inc.28 US75513ECV11 RTX Corp.29 US75513ECU38 RTX Corp.30 US75513ECT64 RTX Corp.31 US80282KBH86 Santander Holdings USA Inc.32 USF8600KAA46 Société Générale S.A.33 XS2717426576 Sparebanken Vest Boligkreditt AS34 XS2717300391 Swedbank AB35 US961214FM04 Westpac Banking Corp.36 US961214FN86 Westpac Banking Corp.37 XS2714460719 Aegon Bank N.V.38 USU75000CD65 Roche Holdings Inc.39 USU75000CF14 Roche Holdings Inc.40 US83371GAA94 Société Générale S.A.41 XS2717421429 Toyota Finance Australia Ltd.42 US961214FP35 Westpac Banking Corp.43 XS2717301365 Bank of Ireland Group PLC44 FR001400LUK3 Carrefour S.A.45 US161175CM43 Charter Communications Operating LLC46 XS2719096831 Heineken N.V.47 US75513ECW93 RTX Corp.48 US961214FL21 Westpac Banking Corp.49 IE000MJIXFE0 Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF50 IE000R85HL30 Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF