Der DAX (WKN: 846900) bleibt auf Erholungskurs. Am Donnerstag gewann das größte deutsche Börsenbarometer mehr als 120 Punkte hinzu und ging +0,81% höher mit 15.352 Punkten aus dem Handel. Teils gute Quartalsbilanzen und die Aussicht auf Strompreissenkungen für die Industrie sorgen für Rückenwind. Die Wall Street verlor nach der jüngsten Rallye etwas an Schwung. Die deutschen Standardwerte starteten etwas höher in den Tag, sorgten aber nach wenigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...