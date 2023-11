News von Trading-Treff.de Abwärtstrendlinie im DAX getroffen, an der Wall Street gab es bereits einen Rücklauf nach der Gewinnserie. Meine Tradingideen zum Freitag den 10.11.2023 liest Du hier. Das Video vom Morgen ist hier abgelegt: DAX mit Berührung der großen Trendlinie Vom Big Picture (vergleiche bitte zur Wochenanalyse am Sonntag) ausgehend näherten wir uns in dieser Woche der großen Abwärtstrendlinie im DAX weiter an (Rückblick): Das Update ...

