Vanyo Walter hat als Deutschland-Chef von Pictet Asset Management in 15 Jahren so manchen Trend kommen und gehen sehen . Jetzt ist er in Frankfurt beim Broker RoboMarkets, der auch den Bitcoin als Basiswert anbietet. Wir haben mit ihm über den jüngsten Bullenmarkt bei Bitcoin gesprochen. Denn obgleich RoboMarkets vor allem für sehr kompetitives Anlegen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...