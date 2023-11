© Foto: picture alliance / STRF/STAR MAX/IPx | STRF/STAR MAX/IPx



Der Einfluss der Künstlichen Intelligenz auf die Produktivitätssteigerung und ein starker US-Verbraucher könnten die nächste Hausse an der Wall Street stützen, so die Bank of America (BofA).Laut Savita Subramanian, Leiterin der Abteilung für US-Aktien und quantitative Strategie, würden die Fortschritte bei der Künstlichen Intelligenz die Produktivität der Arbeitnehmer steigern und das künftige Wachstum von Aktien außerhalb der "Magnificent Seven" vorantreiben. "Ich denke, dass dies wirklich der Bull Case ist, auf den ich angespielt habe. Die Idee, dass Produktivität und Effizienz wahrscheinlich zu Margengewinnen und Margenstabilität führen werden. Unternehmen konzentrieren sich jetzt auf …