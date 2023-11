FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,08 Prozent auf 129,90 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,70 Prozent.

In der laufenden Woche sind die Kapitalmarktzinsen tendenziell weiter gefallen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen hat sich von ihrem Anfang Oktober markierten 12-Jahres-Hoch von rund drei Prozent wieder etwas entfernt. Ausschlaggebend ist eine zunehmende Konjunkturskepsis, die auf den Zinserwartungen lasten. An den Märkten werden derzeit keine weiteren Straffungen durch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) erwartet.

Zum Wochenausklang stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die an den Märkten für stärkere Kursbewegung sorgen könnten. Von Interesse dürfte jedoch die Konsumstimmung der US-Verbraucher sein. Am Nachmittag veröffentlicht die Uni Michigan die Ergebnisse zu ihrer regelmäßigen Umfrage. Enthalten darin sind auch die Inflationserwartungen der Konsumenten, die für die Geldpolitik der US-Notenbank von Bedeutung sind./bgf/jha/