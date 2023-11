Laut der World Federation of Exchanges gibt es rund 58.000 börsennotierte Unternehmen auf der Welt. Da ist es ganz normal, dass uns Anlegern einige vielversprechende Aktien mit starkem Track Record durchrutschen. Gerade wenn diese Aktien in der Finanzpresse kaum besprochen werden. Die folgenden beiden interessanten Aktien passen genau in dieses Schema. Cintas: Die Aktie, die immer steigt Plus 881 % auf Sicht von zehn Jahren, +192 % in fünf Jahren und +16 % seit Jahresbeginn (Stand aller Angaben: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...