Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundrenditen zogen am Donnerstag leicht an, so die Analysten der Nord LB.Die Rentenmärkte hätten darauf gewartet, wie gut die Auktion von 30-jährigen US-Treasuries in Höhe von 24 Mrd. USD aufgenommen werde.Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland seien einer Studie zufolge in Q3 teilweise deutlich gefallen. Eigentumswohnungen hätten sich in Q3/23 um durchschnittlich 1,5% verbilligt (im Vorquartalsvergleich), wie das Institut für Weltwirtschaft (IfW) mitgeteilt habe. Verglichen mit dem Vorjahresquartal sei das Minus mit 10,5% noch deutlich größer ausgefallen. Noch stärker sei es in anderen Wohnsegmenten nach unten gegangen. Einfamilienhäuser hätten 3,2% weniger als im Vorquartal und 12,1% weniger als ein Jahr zuvor gekostet. Bei Mehrfamilienhäusern hätten die Abschläge sogar bei 5,9% und 24,0% gelegen. ...

