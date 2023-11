Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - "Wir konnten Zuwächse in all unseren Märkten - in Tirol, Vorarlberg, Wien, Deutschland, der Schweiz und Südtirol - erzielen, somit sowohl in unseren Kern- als auch in den Wachstumsregionen", freut sich BTV-Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Bank für Tirol und Vorarlberg AG (ISIN AT0000625504/ WKN 854019): ...

