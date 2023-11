DAX: Bullish, aber Rücksetzer einkalkulieren! von Sven Weisenhaus Der DAX ist gestern nachhaltig auf ein neues Hoch in seiner laufenden Kurserholung ausgebrochen. Damit scheint er diese nun fortzusetzen, was ein sehr bullishes Signal ist. Denn der deutsche Leitindex scheint damit nun schon die Welle C auszubilden, wie ich sie vorgestern in den folgenden Chart eingezeichnet hatte. Wunderbar! Dann kann es ja jetzt nur weiter aufwärts gehen, oder? Schließlich hatte ich dazu geschrieben, dass gemäß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...