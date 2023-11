Selbstläufer-Aktie - Zündet der "Musk/Kardashian-Booster"?!

insujet.com

Bei den Reichen und Schönen (wie z.B. Kim Kardashian) ist ein Abnehmmittel derzeit voll im Trend: Es heißt Ozempic®, ist eigentlich ein Insulin für Diabetiker, aber die Pfunde purzeln auch bei Gesunden, weil angeblich das Hungergefühl eliminiert wird. So soll auch Elon Musk in Windeseile 15 Kilo verloren haben (Quelle).

"Injektion" heißt das Stichwort! Was, wenn man sich den Stich ersparen und Ozempic® mit dem nadelfreien Injektionsgerät InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* zuführen könnte.

Nach 6 Monaten Testung hat man Gewissheit erlangt, dass man Ozempic® via InsuJet verabreichen kann ohne dass die Insulin Moleküle zerstört werden:

Semaglutide - Ozempic(R) is Chemically Stable When Administered Using NuGen's Needle Free InsuJet Device

NuGen Medical Devices Inc. ('WKN: A3DABK, TSXV: NGMD) (das "Unternehmen" oder "NuGen"), ein führender Entwickler von nadelfreien Geräten zur subkutanen Verabreichung von Therapeutika, hat anhand von neuen Daten aus einer Vorstudie gezeigt, dass Semaglutid (Ozempic ®) nach Abgabe über den von NuGen entwickelten nadelfreien Injektor InsuJet chemisch stabil bleibt.

Ozempic®/InsuJet-Fazit

Das Insulin Semaglutid ist seit 2022 auch als Diätmittel zugelassen, das Menschen mit Adipositas und Übergewichtigen bei der Gewichtskontrolle helfen soll.Beispiel:

Schlüssel-Beispiel: Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 meiden etwa 27 % der Krankenhausmitarbeiter, 18 % der Mitarbeiter in Langzeitpflegeeinrichtungen und 8 % der Mitarbeiter im Gesundheitswesen in Krankenhäusern Impfungen aus Angst vor Nadeln. - diese Daten aus dem Gesundheitswesen sind auch auf andere Bevölkerunsschichten anwendbar.

Keine Nadel - keine Phobie. Mit der Verwendung des InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. ('WKN: A3DABK, TSXV: NGMD) lässt sich der Umsatz von Ozempic ® spielend weiter ankurbeln.

Es würde nicht überraschen, wenn schon bald erste prominente InsuJet-Fans am Horizont auftauchen würden und dadurch sowohl das Gerät als auch die Aktie von NuGen Medical Devices Inc. ('WKN: A3DABK, TSXV: NGMD) zum Selbstläufer wird. Meinung Redaktion

Die Fakten:

Rund 26 Mio. CAD beträgt der Börsenwert von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*. - Im Auftragsbuch steht aber jetzt schon über das Siebenfache an Wert! Diese Diskrepanz könnte eine der größten Chancen im Smallcap-Sektor darstellen. Die Insulet Corp. (NASDAQ: PODD), einer "Diabetiker-Aktie", wie auch NuGen eine ist, handelt bei einem KGV von über 148! Diesen Maßstab angelegt, müsste die Bewertung von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, wenn man die Bruttomarge von rund 70% in Betracht zieht, bei einem Vielfachen des Status Quo liegen!

Anwender, Ärzte und auch erste Krankenkassen sind von den Vorteilen des InsuJets begeistert und überzeugt:

Rebecca aus Spanien über den InsuJet: "Der InsuJet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber der InsuJet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile!"

Die Zielgruppe muss im Prinzip jetzt nur erfahren, dass es den InsuJet gibt. - Und dies scheint nun der Fall zu sein:

Zusammenfassend kann man sagen, dass NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* nicht nur aus Jemen, Mexiko und in Rumänien erste Großbestellungen erhalten bzw. abgewickelt hat. Der jüngste Vertrag, den man abgeschlossen hat ist mit 204 Mio. CAD (5 Jahre) beziffert - allein für Frankreich, Spanien, Brasilien und Kanada. Im Vereinigten Königreich gewann ein renommiertes Unternehmen als Großhändler und Logistiker und schaffte es, dass der InsuJet in den Katalog der bezahlten Leistungen des National Health Services (NHS - gleichzusetzen mit einer staatlichen Krankenkasse) aufgenommen wurde, sodass alle Typ-1-Diabetiker, die ihn wollen, diesen in Zukunft auch kostenlos erhalten können.

NuGen Signs $204M Distribution Agreement With Global Leader in the Diabetic Industry

NuGen Medical Sells 500 InsuJet Devices and Consumables in Romania

InsuJet Now Registered on NHS Drug Tariff - Covered by Prescription - Reliance Medical Group - UK Distributor, 3PL Partner

Breaking News: NuGen Medical Reports Bulk First Purchase Order for InsuJet

NuGen Medical Sells 800 InsuJet Devices and Consumables in Yemen

NuGen Ships First InsuJet Devices To UK and Attends Diabetes Professional Care Conference

1. Produktionskapazität:

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass man im Werk in China über ausreichende Produktionskapazitäten und Lagerbestände verfügt, um die erwartete Produktverkaufsnachfrage im Jahr 2024 zu decken.

Das Vorbild: +13.000% im Diabetes-Sektor

Der Grund, warum die Aktie von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) mehr als 13.000% zulegen konnte, ist eine revolutionäre Diabetiker-Technologie, der Omnipod®, dessen Kosten mittlerweile auch von vielen Krankenkassen übernommen wird. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist nun drauf und dran, möglicherweise in diesen großen Fußstapfen zu wandeln. Durch seinen in mehr als 40 Ländern zugelassenen "InsuJet", der eine schmerzfreie (weil nadellose) Insulinzufuhr ermöglicht, hat man gute Karten, dies zu realisieren. Eine erste riesige nationale "Krankenkasse", das NHS UK, ist schon an Bord!