Laut Wifo sank in Österreich die gesamtwirtschaftliche Produktion im 3. Quartal um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal und war damit um 1,2 Prozent niedriger als im Vorjahr. Zum Nachfragerückgang trugen insbesondere die Konsumausgaben der privaten Haushalte bei, die gegenüber dem Vorquartal um 1 Prozent schrumpften. In der Herstellung von Waren sank die Wertschöpfung zum dritten Mal in Folge und auch in der Bauwirtschaft ging sie neuerlich stark zurück. Die Inflation verlangsamte sich im Oktober auf 5,4 Prozent, die Arbeitslosenquote betrug 6,3 Prozent. "Die Weltmarktpreise für Energierohstoffe sind zwar deutlich niedriger als vor einem Jahr. Sie sind aber zuletzt wieder gestiegen und noch immer erheblich höher als im Jänner ...

