Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Ekosem-Agrar AG vom 09.11.2023:Die Ekosem-Agrar AG hat nach Konsultation der e. Anleihe GmbH, des gemeinsamen Vertreters beider von der Gesellschaft emittierten Anleihen, und den Mitgliedern des Gläubigerbeirats der Gesellschaft beschlossen, von dem im Rahmen der Anleihegläubigerversammlung am 30. Mai 2022 beschlossenen Recht Gebrauch zu machen, die Zahlung der im Dezember 2023 fälligen Zinsansprüche der Gläubiger der ESA-Anleihe 2012/2027 (ISIN DE000A1R0RZ5/ WKN A1R0RZ) für den Zinszeitraum 2021/2022 in Höhe von 2,5% um ein weiteres Jahr und die Zinsansprüche der Anleihegläubiger für den Zinszeitraum 2022/2023 in Höhe von 2,5% um ein Jahr zu stunden. ...

