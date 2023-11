Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die wirtschaftlichen Aussichten Chinas werden derzeit durch den schwachen Immobiliensektor belastet, in dem sinkende Immobilienpreise und eine sinkende Nachfrage auf allgemeinere wirtschaftliche Probleme hindeuten, so die Experten von XTB.Da Immobilien ein wesentlicher Bestandteil des Vermögens der privaten Haushalte in China seien, habe der Rückgang der Wohnungspreise zu einer Zurückhaltung bei den Ausgaben geführt, was wiederum die Wirtschaftsleistung beeinträchtige. Darüber hinaus hätten sich die strengen Pandemiemaßnahmen des Landes nachhaltig auf die Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen ausgewirkt, obwohl sie vor fast einem Jahr aufgehoben worden seien. Das Zusammenspiel dieser Faktoren berge die Gefahr einer Deflation, bei der die Preise weiter sinken würden und die wirtschaftliche Stagnation anhalte, was zu einem Kreislauf von sinkenden Ausgaben und Investitionen führen könne. ...

