Die Erste Group Bank kauft den 15%-igen Anteil an der Erste Bank Hungary Zrt. (EBH) zurück. Die Beteiligung befindet sich im Besitz von Corvinus International Investments Zrt., einer Investitionsverwaltungsgesellschaft des ungarischen Staates. Für die Transaktion wird der Anteil mit HUF 87,55 Mrd. bewertet, was einem Anstieg von 125 Prozent gegenüber dem Verkaufspreis in 2016 (HUF 38,9 Mrd.) entspricht. Darüber hinaus zahlte die Erste Bank Hungary im genannten Zeitraum eine Dividende von rund HUF 20 Mrd. an Corvinus. Willi Cernko, CEO der Erste Group: "Die Erste Group bleibt der CEE-Region und der vielversprechenden Position Ungarns in dieser Region verpflichtet. Wir prüfen laufend Wachstumsmöglichkeiten. Dazu gehört auch die Erlangung ...

