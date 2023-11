Mit einem deutlichen Kurssprung reagierte die Aktie von Wienerberger (WKN: 852894) am Donnerstag auf die von dem Unternehmen gemeldeten Quartalszahlen. Anleger fragen sich, ob damit eine Trendwende eingeleitet wurde. Wienerberger vorgestellt Die Wienerberger AG mit dem Hauptsitz in Wien ist mit über 200 Werken in 28 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit. Zu den Kerngeschäften zählen neben Ziegeln auch Baustoffe und Rohrleitungssysteme. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...