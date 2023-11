EQS-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

GERRY WEBER International AG: Restrukturierungsplan der GERRY WEBER International AG ist rechtskräftig



10.11.2023 / 10:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GERRY WEBER International AG: Restrukturierungsplan der GERRY WEBER International AG ist rechtskräftig Halle/Westfalen, 10. November 2023 - Der Restrukturierungsplan der GERRY WEBER International AG hat Rechtskraft erlangt und kann umgesetzt werden. Das Restrukturierungsgericht Essen hatte den Restrukturierungsplan am 25. Oktober 2023 bestätigt, nachdem er auf dem Erörterungs- und Abstimmungstermin am 18. August 2023 mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen wurde. Teil des Restrukturierungsvorhabens ist ein vollständiger Kapitalschnitt. Der Kapitalschnitt umfasst zum einen die Herabsetzung des Grundkapitals auf null, so dass die derzeitigen Aktionäre der GERRY WEBER International AG kompensationslos ausscheiden und die Börsennotierung der Aktien erlischt. Zum anderen umfasst der Kapitalschnitt eine Kapitalerhöhung auf EUR 50.000,00. Die neuen Aktien sollen vollständig von einem Sanierungsinvestor, der GWI Holding S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, gezeichnet werden. Die Eintragung der Kapitalmaßnahmen in das Handelsregister soll zeitnah erfolgen. Der Vorstand Mitteilende Person:

Florian Frank

Mitglied des Vorstands

Tel.: +49 5201 185-140

ir@gerryweber.com



Ende der Insiderinformation



10.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com