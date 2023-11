Zürich (www.fondscheck.de) - Green Bonds sind per se prädestiniert für ein nachhaltiges Fondsportfolio, so Reto Niggli, Manager des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (ISIN LU0208341965/ WKN A0DQU0) von Swisscanto.Zwar erfüllt nicht jeder Green Bond automatisch unsere Nachhaltigkeitskriterien, doch das Gros der Papiere, die emittiert werden, fallen darunter, so die Experten von Swisscanto. Mittlerweile sei der Anteil der Green Bonds auf über 20 Prozent innerhalb des gesamten Anleihenanteils des Sustainable Balanced-Fonds gewachsen. Diese Entwicklung zeige, dass die Rolle von Green Bonds im Markt größer werde und sie für zahlreiche nachhaltige Portfolios an Bedeutung gewinnen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...