Der Industrieversicherungsmakler und Risikoberater Marsh ernennt Leonie Sandelbaum zum Chief Operating Officer (COO) für Marsh Deutschland. Sie tritt den Posten am 01.01.2024 in Frankfurt an. Sandelbaum übernimmt die Verantwortung für den Bereich Operations & Technology. In ihrer neuen Rolle soll sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...