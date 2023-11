Trotz umfangreicher Sanktionen gegen Russland läuft es wieder an der Moskauer Börse. Russische Kleinanleger haben den Moskauer Aktienindex MoEx auf ein Niveau getrieben, das zuletzt vor dem Einmarsch des Landes in die Ukraine erreicht wurde. Ihr Geld lockt nun Dutzende von Unternehmen zum Verkauf von Aktien an der Börse. Es hat sich ein regelrechter Boom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...