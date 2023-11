Die hohen Energiepreise haben die deutsche Wirtschaft zuletzt belastet. Um dem entgegenzuwirken, will die Bundesregierung den Strompreis für die Wirtschaft durch eine Steuerreform drücken. Was das konkret für Anleger bedeutet, verrät David Hartmann von Vontobel. Der Börsenexperte erklärt, wie Anleger von den Entwicklungen beim Strompreis profitieren können. Dafür stellt er Mini Futures auf den Strompreis vor. Wie die Investition gelingt und was beim Handel mit Zertifikaten beachtet werden sollte, erfahren Sie im Interview.