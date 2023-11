Zollikerberg (ots) -Natalie Rickli, Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin des Kantons Zürich, besuchte das Spital Zollikerberg und liess sich in einem ausführlichen Rundgang das neue Geburtshaus Zollikerberg, das "Hospital at Home"-Pilotprojekt Visit - Spital Zollikerberg Zuhause® und das Co-Klinikleitungssystem zeigen.Als Regionalspital behandelt das Spital Zollikerberg jährlich rund 11'000 Patientinnen und Patienten stationär und rund 60'000 Patientinnen und Patienten ambulant in den vier Kliniken für Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe, Neonatologie sowie Chirurgie. Die rund 1'200 Mitarbeitenden stellen Tag und Nacht sicher, dass die Patientinnen und Patienten sich wohl fühlen und bestens betreut werden.Natalie Rickli, die am Donnerstag, 9. November, von Jörg Gruber, Abteilungsleiter Versorgungsplanung, und seiner Stellvertreterin Dr. med. Nadja Weir begleitet wurde, erhielt einen Einblick in das Geburtshaus Zollikerberg. Das Geburtshaus Zollikerberg wurde im September 2023 neu eröffnet und dank des von der Gesundheitsdirektion erhaltenen Leistungsauftrages "Hebammengeleitete Geburtshilfe im oder am Spital" ermöglicht. Dass das Spital Zollikerberg innerhalb der Kliniken einen Mitbestimmungsansatz pflegt, wurde beim Programmpunkt "Soziokratie" deutlich. Von der Versorgung der Kleinsten konnten sich die Regierungsrätin und die leitenden Versorgungsplaner in der Neonatologie, der Kinder-Permanence und beim Babyfenster ein Bild machen.Dr. med. Jörg Bleisch führte durch die Dialysestation. Interessiert zeigte sich Rickli über seine 30-jährige Tätigkeit am Spital Zollikerberg und die langjährigen Mitarbeitenden.Abgeschlossen wurde der Rundgang mit der Präsentation des Co-Klinikleitungssystems und von Visit - Spital Zollikerberg Zuhause®, dem ersten "Hospital at Home"-Pilotprojekt der Schweiz für eine spitaläquivalente Behandlung zuhause. Dieses wird von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich mit einer Subvention bis max. 500'000 Franken im Jahr 2023 unterstützt.Pressekontakt:Spital ZollikerbergDaniela ThrierLeiterin Marketing & KommunikationT +41 (0)44 397 32 51medien@spitalzollikerberg.chwww.spitalzollikerberg.chOriginal-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100913278