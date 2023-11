Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist Plug Power hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit seinem Quartalsbericht für lange Gesichter gesorgt. Nicht nur die Zahlen verfehlten die Erwartungen deutlich, auch der dauerhafte Fortbestand des Unternehmens wird infrage gestellt. Aktien aus der Peergroup wiel Nel, ITM Power oder PowerCell geraten daraufhin deutlich unter Druck.Zur Stunde verliert die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens an der Heimatbörse in Oslo knapp zehn Prozent an Wert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...