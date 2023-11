Wien (www.anleihencheck.de) - Die Erwartungen für die US-Wirtschaft waren zu Jahresbeginn noch sehr verhalten, so Karin Kunrath, Chief Investment Officer der Raiffeisen KAG.Für das Jahr 2023 sei von Ökonomen ein reales Wirtschaftswachstum von nur knapp über Null prognostiziert worden. In den folgenden Monaten hätten die US-Wirtschaftsdaten kontinuierlich die Schätzungen übertroffen, was zu fortgesetzten Aufwärtsrevisionen der Wachstumserwartungen geführt habe. Es dürften jetzt doch mehr als 2% Plus werden. Diese Entwicklung sei am Aktienmarkt zunächst wohlwollend aufgenommen worden, bedeute eine stärkere Wirtschaft in aller Regel auch höhere Unternehmensgewinne. In der Spitze habe der US-Aktienmarkt mit über 20% im Plus gelegen. Der Anstieg sei allerdings von wenigen großen Aktien getragen worden. Im Sommer habe sich das Blatt gewendet, der Markt sei in eine Korrekturphase eingetreten. ...

