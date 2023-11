Wien (www.fondscheck.de) - Wie das Institut mitteilte, will die Traditionsbank Metzler bis 2028 rund zehn Prozent der Stellen streichen, so die Experten von "FONDS professionell"."Dieser Wert dient als Orientierungsgröße, die abhängig von der Geschäftsentwicklung atmet", heiße es in der Mitteilung weiter. Der Personalabbau solle sozialverträglich gestaltet werden. Die Frankfurter Bank werde hierfür unter anderem die natürliche Fluktuation, die Verlängerung der bestehenden Altersteilzeitregelung sowie das Angebot, neue Rollen im Unternehmen zu übernehmen, nutzen. ...

