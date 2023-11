In diesem Monat jährt sich die Pleite von FTX, damals noch eine der größten Kryptobörsen der Welt. Letzte Woche fiel nun in New York ein erstes Gerichtsurteil.Der Mitgründer von FTX, Sam Bankman-Fried, wurde in einem Prozess in New York in allen sieben Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Betrug und Geldwäsche. Er wird noch auf sein Strafmaß warten müssen, aber ihm droht eine erhebliche Gefängnisstrafe von über 100 Jahren.

