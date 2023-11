DJ EZB-Präsidentin: Zinsen bleiben hoch so lange wie nötig

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat bekräftigt, dass die Leitzinsen so lange wie nötig hoch bleiben werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) beachte dabei drei Kriterien. "Der erste ist der Inflationsausblick, der zweite ist die zugrunde liegende Inflation und der dritte ist die Stärke der geldpolitischen Transmission", sagte Lagarde bei einer Veranstaltung der Financial Times in London. Die EZB gehe dabei datenabhängig vor.

Die Inflation im Euroraum habe bereits massiv nachgelassen, erklärte Lagarde. Doch die EZB müsse weiter auf die Inflation achten, weil es insbesondere wegen der Energiepreise wieder zu Steigerungen kommen könne. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Oktober war die Inflation in der Eurozone von 4,3 auf 2,9 Prozent gesunken. Die EZB hatte zuletzt ihre Leitzinsen bestätigt. Der Bankeinlagensatz blieb bei 4,00 Prozent.

