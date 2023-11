EQS-News: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

BAUER Gruppe: Geschäft kann trotz Angriffs auf die IT-Infrastruktur weiterlaufen



10.11.2023 / 14:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schrobenhausen - Nach dem Angriff auf die IT-Infrastruktur der BAUER Gruppe Ende Oktober können die Geschäfte der Unternehmensgruppe in den meisten Bereichen weiterlaufen, auch wenn es an der ein oder anderen Stelle Einschränkungen gibt.

"Unsere Baustellen in den Segmenten Spezialtiefbau und Resources laufen weiter, wir können auch Geräte ausliefern und der Vertrieb und die Materialwirtschaft können ebenfalls weiterarbeiten. Wir haben dafür in der letzten Woche viele digitale Prozesse wieder auf manuelle Prozesse umgestellt. Auch unsere Zahlungsfähigkeit ist vom Angriff nicht betroffen", so Peter Hingott, Vorstand der BAUER AG.

Da es jedoch einzelne Bereiche des Unternehmens gibt, die stark eingeschränkt sind, wie beispielsweise die Maschinenproduktion sowie anhängende Teams, wird an diesen Stellen mit Stundenabbau und vorgezogenem Urlaub reagiert. Auch ist geplant, Kurzarbeit für diese Bereiche zu nutzen, soweit erforderlich.

Betroffen von der Cyber-Attacke sind die lokalen Server des Unternehmens. Anwendungen in der Cloud, wie virtuelle Besprechungen oder der E-Mailverkehr, laufen uneingeschränkt weiter. "Die Sicherheit der E-Mail-Kommunikation mit den Unternehmen der BAUER Gruppe hat sich gegenüber der Situation vor dem Cyberangriff nicht verändert. Es besteht kein erhöhtes Risiko", betont Peter Hingott.

Weiterhin laufen die Analysen auf Hochtouren. Bauer hat dafür ein Team aus Experten aus dem Bereich IT-Forensik hinzugezogen. Zudem ist die eigene IT-Abteilung dabei, die wichtigsten Kernsysteme schrittweise zu überprüfen und nach einer Prioritätenliste wieder hochzufahren. Dies ist bei einzelnen wichtigen Systemen bereits gelungen. Eine konkrete Aussage, wann das interne Netzwerk wieder vollständig zur Verfügung steht, kann noch nicht gemacht werden. Aktuelle Analysen zeigen jedoch positive Signale, dass dies in absehbarer Zeit gelingen wird.

"Es ist eine tolle Leistung, was wir in den letzten zwei Wochen geschafft haben. Ein besonderer Dank geht an unsere Kolleginnen und Kollegen der IT, die ihr Bestes geben und versuchen uns so schnell wie möglich wieder voll arbeitsfähig zu machen. Unsere Geschäftspartner bitten wir weiterhin um Verständnis und Geduld, wenn es derzeit zu Verzögerungen oder Problemen in der Zusammenarbeit kommt", so Peter Hingott.



Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Spezialtiefbau, Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2022 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.bauer.de . Folgen Sie uns auf Facebook , LinkedIn und YouTube !

10.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com