Investieren in die Zukunft: hep präsentiert innovative Anlageprodukte, die nachhaltiges Wirtschaften mit attraktiven Renditen verbinden. Entdecken Sie die Unterschiede und Chancen im exklusiven Interview.Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich das württembergische Unternehmen hep ausschließlich auf Photovoltaik spezialisiert und gilt deshalb als Fachkundige auf diesem Gebiet. hep entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks an politisch stabilen und wirtschaftlich attraktiven Standorten. Großbritannien, Japan, USA und Deutschland sind nur einige der vielen von hep erschlossenen Märkte. Das in Güglingen gegründete Unternehmen hat bislang 50 Photovoltaik-Parks errichtet, von denen 30 in Eigenregie betrieben werden. Mit einem beeindruckenden Track-Record von 1.300 Megawatt Peak (MWp) und zusätzlichen 5.900 Gigawatt Peak (GWp) in der Entwicklungsphase unterstreicht hep ihre führende Position in der Solarbranche. Auch ist die Unternehmensführung von hep voll mit eigenem Kapital in das Unternehmen investiert. Eines ihrer wichtigsten Anliegen ist, finanzielle Attraktivität mit einem Beitrag für den Umweltschutz zu verbinden. Mit innovativen Anlageprodukten wie dem HEP Green Bond 2023/2028 oder HEP Opportunity 2 bietet hep Investoren die Möglichkeit, in die Zukunft der Solarenergie zu investieren.

