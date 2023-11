US-Notenbank-Chef Jerome Powell sorgt für neue Verunsicherung auch am deutschen Aktienmarkt. Er signalisierte am Donnerstagabend in einer Rede, dass Zinserhöhungen weiter eine Option sind. Anleger spekulierten zuletzt darauf, dass die Zinsen auf der nächsten Fed-Sitzung im Dezember nicht steigen werden. Nun wird es auch charttechnisch sehr spannend. Trotz aller Vorsicht auf dem weiteren geldpolitischen Kurs sind Zinserhöhungen laut US-Notenbank-Chef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...