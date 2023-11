In der Kalenderwoche 45 gibt es weiterhin neue Anleihe-Angebot am KMU-Kapitalmarkt. Die Zinskupons der neuen Bonds liegen dabei zwischen 7,25% p.a. und 11,50% p.a. Auch die neue 9,50%-Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann noch bis kommenden Montag gezeichnet werden. Das Umtauschnagebot für Altanleger wurde indes bereits beendet. Die NZWL kann ihren Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des Jahres unterdessen von 116,3 Mio. Euro auf 127,7 Mio. Euro (+9,8 %) steigern und bestätigt damit weiterhin ihre Prognose für das Gesamtjahr. Die FCR Immobilien AG, die gegenwärtig eine neue 7,25%-Anleihe (ISIN: DE000A352AX7) anbietet, die noch bis zum 21. November 2023 gezeichnet werden kann, präsentiert ebenfalls robuste Quartalszahlen in einem herausfordernden Immobilien-Umfeld. So steigt das EBITDA nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2023 um 8 % auf 19,3 Mio. Euro (Vorjahr: 17,8 Mio. Euro), was laut FCR im Wesentlichen auf die deutlich gestiegenen Mieteinnahmen zurückzuführen sei. Zudem hat die FCR in diesen Tagen strategiegemäß eine Hotelimmobilie in Italien veräußert, wodurch das Unternehmen einen Kapitalrückfluss von rd. 20 Mio. Euro erhält.

