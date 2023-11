Die technische Ausstattung ist auf dem Weg von Perth nach Uganda, auf der Baustelle der Versuchsanlage geht es mit Riesenschritten voran und am Testgrubenstandort wird gebohrt - die Aktivitäten von Ionic Rare Earths Ltd. (WKN: A2P18Q, ISIN: AU0000081341, Ticker: IXRRF) auf dem Seltene Erden Projekt "Makuutu" entwickeln sich hervorragend weiter. Wie das Unternehmen aus Melbourne am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...