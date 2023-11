DJ Lagarde: EZB wird in nächsten Quartalen nicht mit Zinssenkungen beginnen

LONDON (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihrer Präsidentin Christine Lagarde zufolge zumindest "in den kommenden Quartalen" nicht mit Zinssenkungen beginnen. Lagarde sagte am Freitag auf der Global Boardroom-Konferenz der Financial Times, dass die Inflation in der Eurozone auf das 2-Prozent-Ziel sinken werde, wenn die Zinssätze "lange genug" auf ihrem aktuellen Niveau gehalten würden.

Sie fügte jedoch hinzu: "Das bedeutet nicht, dass wir in den kommenden paar Quartalen eine Veränderung sehen werden. 'Lang genug' muss lang genug sein."

Die EZB hat vergangenen Monat ihren Leitzins unverändert auf dem historischen Höchststand von 4 Prozent belassen, um die Inflation zu dämpfen.

November 10, 2023 09:28 ET (14:28 GMT)

