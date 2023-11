EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenzusammenschluss

fashionette wird zur Plattform Group AG



10.11.2023 / 16:05 CET/CEST

Düsseldorf, 10. November 2023. Wie bereits in der Meldung vom 6. November 2023 angekündigt, konnte nun die Zusammenführung der fashionette AG mit der The Platform Group GmbH &Co KG erfolgreich abgeschlossen werden. Am 7. November 2023 erfolgte die Eintragung ins Handelsregister. Damit ist die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage sowie die Umbenennung der fashionette AG in The Platform Group AG offiziell durchgeführt. Die Aktien der "ehemaligen" fashionette AG werden in Zukunft als "The Plattform Group AG" im EU-registrierter KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse unter der bisherigen "ISIN DE000A2QEFA1 " sowie unter dem neuen Ticker "TPG" notieren. Dr. Dominik Benner: "Ich freue mich, dass nun mit The Platform Group eine neue Gesellschaft an der Börse ist. Sie ist profitabel, durch ihre Softwarelösungen in 18 Branchen aktiv und wächst deutlich. Mittelfristig werden wir EUR 1 Mrd. GMV erreichen und dies mit einer EBITDA-Marge von 7-10 %."



The Plattform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 18 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 680 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen.



