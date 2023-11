Der Goldpreis ist nach einem starken Oktober in die Konsolidierung übergegangen. Der Sprung über die 2.000er-Marke war kurz, aktuell ist man näher an der Hundertermarke darunter. Dabei gibt es gute Gründe, dass es wieder aufwärts geht.

Gold: Nach dem goldenen Oktober nun der Blues

Ein nahes Ende des Zinserhöhungszyklus', schwache Aktienmärkte und ein Krieg in Nahost haben den Goldpreis im Oktober gut unterstützt. Mehr als 5 Prozent legte die Unze in den vergangenen vier Wochen zu. Allerdings ist der Start in den November missglückt. Dies dürfte zum einen daran liegen, dass kaum jemand noch mit einer Eskalation des Nahost-Krieges über die Grenzen von Palästina hinaus rechnet. Die Kriegsprämie scheint damit aus dem Preis zu sein. Zum anderen aber erlebten die Aktienmärkte vergangene Woche ein kleines Comeback. Im Gleichzug legte auch der Dollar nach einer wochenlanger Verschnaupause zu und sorgte so für Druck auf den Goldpreis.

Gute Aussichten

Dabei sind die Aussichten nicht so schlecht für Gold. Der Sprung über die 2.000er-Marke war fürs erste zwar nicht nachhaltig. Dennoch spricht aktuell die Saisonalität wieder für Gold. Nicht zuletzt rechnen einige Devisenexperten nur mit einem kurzen Aufwind beim Dollar. Auf der anderen Seite bleibt natürlich die weltpolitische Lage angespannt und auch die Aktienmärkte geben sich alles andere als robust. Gold sollte daher als sicherer Hafen wieder gefragt sein. Nicht zuletzt bleiben die ...

