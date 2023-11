In den USA geht die Angst vor schwächelnden Konsumenten um (s.?a. "Unsere Meinung"). Zuletzt haben die Verbraucher mit hohen, zunehmend auf Pump geleisteten Ausgaben das Wirtschaftswachstum angetrieben.Doch die Triebfeder des US-Wachstums könnte erlahmen, denn die Kreditkartenschulden sind in den vergangenen zwölf Monaten so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Erhebung durch die New York Fed im Jahr 1999. Allerdings gelten derzeit nur etwa 3% der Kreditkartenschulden als ausfallgefährdet - das sind immer noch 1,7 Prozentpunkte weniger als Ende 2019. Und auch an den Zahlen und Ausblicken der großen US-Kreditkartenfirmen lässt sich noch keine große Angst vor einer Schwächephase der US-Verbraucher ablesen. Der Branchenprimus Visa (Marktanteil geschätzt: 61%) aus Kalifornien konnte in seinem Ende September beendeten Q4 (Zahlen veröffentlicht am 24.10.) den Umsatz wie erwartet um 11% auf 8,6 Mrd. US-Dollar steigern. Zum vierten Mal in Folge kletterte der Gewinn je NYSE-Aktie (241,64 Dollar; US92826C8394) stärker als von den Analysten erwartet, nämlich um 22% auf 2,27 Dollar. Getrieben wurde das um 9% höhere Transaktionsvolumen dabei nicht nur vom US-Verbraucher, sondern v. a. auch von den internationalen Kartennutzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...