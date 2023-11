Wien (www.anleihencheck.de) - CA Immobilien Anlagen: Dividendenbekanntmachung - AnleihenewsIn der am 10. November 2023 abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (ISIN AT0000641352, WKN 876520), Wien, FN 75895 k, wurde auf Antrag der Aktionärin SOF-11 Klimt CAI S.à r.l, Luxemburg, der in der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. Mai 2023 gefasste Beschluss betreffend die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Aktie ergänzt und die Ausschüttung einer zusätzlichen Dividende in Höhe von EUR 2,56 beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressmeldung: ...

