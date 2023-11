Zürich (ots) -Im Rohmilchweichkäse "Capriflocon" des Produzenten Jumi wurden bei einer Stichprobenkontrolle shigatoxinproduzierende E. coli nachgewiesen. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden und die Produkte wurden durch uns sofort vom Markt genommen.Globus bittet alle Kundinnen und Kunden, das Produkt nicht mehr zu konsumieren und diese entweder zu entsorgen oder am Kundendienst der nächsten Globus Filiale gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückzugeben.Einzelne Escherichia coli können innerhalb einiger Zeit nach dem Verzehr zu fiebrigen Magen-Darmerkrankungen mit Erbrechen, Durchfall und Bauchkrämpfen führen. Personen, die nach Konsum dieser Käse eventuell erkrankt sind, werden gebeten, sich mit dem Qualitätsmanagement Globus in Verbindung zu setzen, und falls nötig einen Arzt aufzusuchen.Folgender Artikel ist vom Rückruf betroffen: Name: CaprifloconArtikelnummer: 1010905300MHD: 09/11/2023Lot.-Nr.: 23383Gewicht: 170gPressekontakt:Magazine zum Globus AGFranziska Gaemperlemedia@globus.chOriginal-Content von: Magazine zum Globus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004627/100913289