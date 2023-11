Varta hat am Freitag besser als erwartete vorläufige Eckdaten für das vergangene Quartal vorgelegt, was Schwung in den Aktienkurs bringt. Am Nachmittag notieren Vartas Aktien im XETRA-Handel bei 22,25 Euro und gewinnen gegenüber dem gestrigen XETRA-Schlusskurs 7,8 Prozent an Wert. In der Spitze waren es heute 22,45 Euro. Trotz der Nachrichten, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...