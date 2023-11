Wieder entfachte Zinsbedenken haben den DAX am Freitag erst einmal von seiner Erfolgsspur abgebracht. Der Leitindex, der am Vortag seinen höchsten Stand seit Mitte Oktober auf 15.364 Punkte erhöht hatte, fiel am Nachmittag um 1,2 Prozent auf unter 15.200 Punkte. Auch der Lufthansa-Aktie geht die Kraft aus und Anleger müssen jetzt diese Marken auf dem Schirm haben.Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatten am Vorabend bereits die US-Börsen belastet. Demnach ist die Fed nicht völlig davon ...

