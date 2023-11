Neu entfachte Zinssorgen haben den Dax am Freitag erst einmal aus der Erfolgsspur gebracht. Der Leitindex, der am Vortag noch den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte, musste wieder etwas abgeben. Im Fokus standen heute die Aktien der US-Wasserstoffspezialisten Plug Power.Der DAX fiel um 0,77 Prozent auf 15.234,39 Punkte. Er reduzierte damit den Wochengewinn auf 0,3 Prozent. In der Vorwoche hatte das Börsenbarometer noch kräftig zugelegt.Aussagen von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank ...

